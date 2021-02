Uomini e Donne, la tronista Samantha contro Armando: lite feroce in studio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne di martedì 16 febbraio 2021, Armando Incarnato è stato protagonista di ben due liti. A fare scalpore è stata soprattutto quella con Riccardo Guarnieri, ma il cavaliere napoletano se l’è presa anche con la nuova tronista Samantha Curcio, che ha espresso un parere non positivo su di lui. Vediamo nel dettaglio cosa e successo e quando avremo modo di vedere la puntata in questione su Canale 5 (tra la registrazione e la messa in onda delle puntate c’è una settimana di ritardo). A Uomini e Donne arriva una bellissima dama per Armando Tutto è cominciato quando Maria De Filippi ha fatto sedere Armando Incarnato a centro studio, informandolo che per lui era arrivata una ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione didi martedì 16 febbraio 2021,Incarnato è stato protagonista di ben due liti. A fare scalpore è stata soprattutto quella con Riccardo Guarnieri, ma il cavaliere napoletano se l’è presa anche con la nuovaCurcio, che ha espresso un parere non positivo su di lui. Vediamo nel dettaglio cosa e successo e quando avremo modo di vedere la puntata in questione su Canale 5 (tra la registrazione e la messa in onda delle puntate c’è una settimana di ritardo). Aarriva una bellissima dama perTutto è cominciato quando Maria De Filippi ha fatto sedereIncarnato a centro, informandolo che per lui era arrivata una ...

