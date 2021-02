Ultime Notizie Roma del 19-02-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e venerdì 19 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in su anche la camera approva la fiducia al Governo draghi 535 voti a favore 56 contrari 5 astenuti si spacca il MoVimento 5 Stelle 16 94 l’estensione oltre 14 assenti Di Maio sia la fiducia fosse sostenuto anche dagli scritti Oggi riunione del comitato dei probiviri pentastellati sul tavolo proprio la decisione sulle espulsioni dal movimento dei parlamentari che hanno votato contro draghi a te ti ho girati covid superiore di sanità che decreteranno i prossimi colori delle regioni mezza Italia rischia arancione da domenica rosso l’Abruzzo mentre l’altra volta avrebbe i numeri come prima regione bianche Stars positività Nazionale sarà il 48 X 100 altri 347 i decessi il fai da te delle regioni sui vaccini la procura di Perugia in via in asta Life dal commissario Arcuri alla ...