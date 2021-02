Trofeo Laigueglia 2021: annunciato il percorso, confermate le difficoltà degli anni scorsi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutto pronto per la 58ma edizione del Trofeo Laigueglia. La classica ligure presenterà una startlist di livello quest’anno: appuntamento a mercoledì 3 marzo, con un percorso che è stato confermato rispetto a quello visto nelle stagioni scorse. percorso Trofeo Laigueglia 2021 203 chilometri totali. Partenza ed arrivo ovviamente nella località che dà il nome alla gara. Si partirà da Laigueglia per poi toccare città come Alassio, Albenga, Ceriale, prima di affrontare il GPM di Cima Paravenna. Si ritornerà dunque verso il traguardo di Laigueglia per deviare in direzione dell’ascesa del Testico. Passati nuovamente su Via Roma, inizierà il circuito conclusivo comprendente il GPM di Colla Micheri e Capo Mele, che verranno affrontati quattro ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutto pronto per la 58ma edizione del. La classica ligure presenterà una startlist di livello quest’anno: appuntamento a mercoledì 3 marzo, con unche è stato confermato rispetto a quello visto nelle stagioni scorse.203 chilometri totali. Partenza ed arrivo ovviamente nella località che dà il nome alla gara. Si partirà daper poi toccare città come Alassio, Albenga, Ceriale, prima di affrontare il GPM di Cima Paravenna. Si ritornerà dunque verso il traguardo diper deviare in direzione dell’ascesa del Testico. Passati nuovamente su Via Roma, inizierà il circuito conclusivo comprendente il GPM di Colla Micheri e Capo Mele, che verranno affrontati quattro ...

