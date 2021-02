The Good Doctor 4 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 19 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) The Good Doctor 4 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata Questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda la sesta puntata di The Good Doctor con la quarta (4) stagione in prima visione assoluta. La serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce di nuove puntate all’insegna dell’attualità. dove vedere la quinta puntata di The Good Doctor 4 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Thetv:la sestaQuesta sera, venerdì 192021, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda la sestadi Thecon la quarta (4) stagione in prima visione assoluta. La serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce di nuove puntate all’insegna dell’attualità.la quintadi The4 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In ...

AndreaBlackRose : Foto appena pubblicata @ The Good Choice Tattoo Parlor - DildoBaggjns : Mi chiedo se chi faccia la programmazione della Mediaset si droghi per mettere gli episodi nuovi di The Good Place… - arcvtiic : sarò strana io ma the good place mi sembra un po' sopravvalutato, attori bravissimi ma trama boh, non è così geniale come molti dicono - The_Book_Queen : ?? desdemona-d: Il fascino discreto della penombra mette in risalto le geografie che parlano di te, l’acqua che scor… - dituttounpop : Tra le notizie di casting di oggi, l'attrice Uzo Aduba sarà la protagonista di #Lowcountry una nuova serie prodotta… -