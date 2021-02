Sassuolo-Bologna domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Sassuolo ospita il Bologna nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. I padroni di casa non possono permettersi passi falsi se vogliono alimentare le loro speranze europee e restare alle spalle delle prime sette della classifica. Momento positivo per gli uomini di Mihajlovic, reduce da quattro punti in due gare e sempre più lontani dalle ultime posizioni. Sabato 20 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Dazn (canale 209 di Sky), ma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn per gli abbonati. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilospita ilnel match valevole per la ventitreesima giornata di. I padroni di casa non possono permettersi passi falsi se vogliono alimentare le loro speranze europee e restare alle spalle delle prime sette della classifica. Momento positivo per gli uomini di Mihajlovic, reduce da quattro punti in due gare e sempre più lontani dalle ultime posizioni. Sabato 20 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Dazn (209 di Sky), ma sarà visibile anche insulla piattaforma Dazn per gli abbonati. SportFace.

