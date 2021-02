Roberto D' Alimonte | Primo effetto Draghi | ridimensionati populismo e sovranismo

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Ilè stato il ridisegno della mappa del sistema partitico: con l’istituzionalizzazione di M5S e l’ancoraggio in Europa della Lega vengono”.D’, politologo, esperto di sistemi elettorali, docente alla Luiss di Roma, apprezza i primi passi dell’esecutivo. Ma avvisa: “Solo la stabilità dei governi potrà fermare il declino dell’Italia. I partiti facciano subito un tavolo per riforme istituzionali e legge elettorale maggioritaria per gettare le basi della Nuova Repubblica”. Professore, al netto del calo dello spread, l’del governotocca i partiti prima del Paese: Lega istituzionale, M5S “adulto”, movimenti da centro macroniano... Il ...

In un'intervista a Roberta Lanzara, il politologo docente di 'Sistema politico italiano' alla Luiss,D'ha spiegato che "Salvini ha posizionato la Lega come il partito leader di un centro moderato europeista. Una svolta importante per tutto il sistema politico italiano che segna la ...E' il pensiero del politologo docente di 'Sistema politico italiano' alla Luiss,D', che all'Adnkronos spiega: 'Il leader del Carroccio continuerà ad usare argomenti sovranisti, cioè ...“Il primo effetto Draghi è stato il ridisegno della mappa del sistema partitico: con l’istituzionalizzazione di M5S e l’ancoraggio in Europa della Lega vengono ridimensionati populismo e sovranismo”.Competenza e conoscenza della macchina dello Stato per interventi di totale discontinuità e controcorrente non mancano a Draghi. Certo gli servirà coraggio ...