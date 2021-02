‘Radici’, al via il progetto di accoglienza per venti minori stranieri (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiHa preso il via nei giorni scorsi il nuovo progetto SAI/SIPROIMI MSNA (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) avente come ente titolare il Comune di Benevento e come ente gestore il Consorzio Matrix, da decenni impegnato nell’accoglienza di migranti e intestatario di importanti riconoscimenti proprio nel settore. Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, prevede l’attivazione di una accoglienza integrata, che continuerà ad accogliere nel biennio 2021/2023, 20 ragazzi minori, al fine di favorirne l’integrazione nel tessuto socio-economico locale. Il progetto del Comune di Benevento ha come obiettivo principale la ri-conquista dell’autonomia individuale dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiHa preso il via nei giorni scorsi il nuovoSAI/SIPROIMI MSNA (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale enon accompagnati) avente come ente titolare il Comune di Benevento e come ente gestore il Consorzio Matrix, da decenni impegnato nell’di migranti e intestatario di importanti riconoscimenti proprio nel settore. Il, finanziato dal Ministero dell’Interno, prevede l’attivazione di unaintegrata, che continuerà ad accogliere nel biennio 2021/2023, 20 ragazzi, al fine di favorirne l’integrazione nel tessuto socio-economico locale. Ildel Comune di Benevento ha come obiettivo principale la ri-conquista dell’autonomia individuale dei ...

