Polpo brasato con scarola e patate al limone | la ricetta di Mattia e Mauro Improta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladelsu crema di, ladelconal, più ricette in una con. Le ricette E’ sempre mezzogiorno con glisono anche un pieno di allegria ogni volta, in ogni puntata. Questa volta ladelè ancora più golosa, originale, perfetta per magiare in modo sano e per ingolosire tutti. Lessiamo ile poi saltiamo in tentacoli in padella, prepariamo la crema diale anche un’ottima. Abbiamo così un piatto completo più che un ...