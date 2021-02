Movimento 5Stelle, espulsi 21 deputati alla Camera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si tratta dei parlamentari che ieri hanno votato contro la fiducia al governo guidato da Mario Draghi Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si tratta dei parlamentari che ieri hanno votato contro la fiducia al governo guidato da Mario Draghi

