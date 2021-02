Maestra d’asilo licenziata per video hard: arrivano le condanne, la reazione della Preside (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo anni di dolore, sono giunte le condanne finali nel processo per la diffusione dei video intimi che hanno portato alla diffamazione e al licenziamento di una Maestra d’asilo in provincia di Torino. Sono 3 le persone condannate per aver contribuito alla diffusione dei video e per aver, in modi diversi, contribuito a distruggere la vita e la serenità della giovane Maestra, ritrovatasi “condannata” ad una vita senza un lavoro e con enormi ripercussioni nella sfera emotiva e privata. Maestra d’asilo, processati il papà e la collega di lavoro Nel corso di un processo abbreviato sono stati giudicati uno dei papà dell’asilo nido protagonista della vicenda (ovvero colui che, compagno di calcetto dell’ex fidanzato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo anni di dolore, sono giunte lefinali nel processo per la diffusione deiintimi che hanno portato alla diffamazione e al licenziamento di unain provincia di Torino. Sono 3 le persone condannate per aver contribuito alla diffusione deie per aver, in modi diversi, contribuito a distruggere la vita e la serenitàgiovane, ritrovatasi “condannata” ad una vita senza un lavoro e con enormi ripercussioni nella sfera emotiva e privata., processati il papà e la collega di lavoro Nel corso di un processo abbreviato sono stati giudicati uno dei papà dell’asilo nido protagonistavicenda (ovvero colui che, compagno di calcetto dell’ex fidanzato ...

