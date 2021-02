Lobotka flop – Tocca palloni ma non alza il ritmo della squadra

infoitsport : Granada-Napoli, le pagelle di CM: flop Lobotka, non è il vero Osimhen. Solo due sufficienze - infoitsport : Napoli-Juventus, le pagelle: Meret e Insigne super, due azzurri fanno flop. Lobotka voto curioso -

Ultime Notizie dalla rete : Lobotka flop

forzAzzurri

Stanislav5: ritmo praticamente nullo a metà campo per l ex Celta Vigo. Non dà mai il cambio di passo alla squadra. Jorge Molina, en el Granada - Nápoles. Credit Foto Getty Images Dal 64 ......sostituzione per i padroni di casa con Lorenzo Insigne che abbandona il campo per Stanislav. il migliore in campo di stasera è lui- Bakayoko Il suo non è un periodo di particolare ...Partita, quella di Lobotka, da dimenticare. La sfida disputatasi in Spagna contro il Granada ha lasciato l'amaro in bocca. Lobotka flop, prestazioni sotto ...Granada-Napoli 2-0 Granada: Rui Silva 6: pochi rischi dalle sue parti, quasi nessun tiro nello specchio da parte del Napoli. Foulquier 6,5: le sue discese sulla ...