Jessica Costanzo: 'Io espulsa, ma la vicinanza alla base è la mia vera vittoria'

Arriva la nota di Jessica Costanzo, una delle deputate espulse dal Movimento: "Ho appena ricevuto la lettera in cui, su indicazione del Capo Politico, vengo espulsa dal Gruppo Parlamentare M5S senza ...

globalistIT : - marco_bragazzi : @ToniSonia @lindaeciao @tizianoborgo60 @JCostanzo_M5S @Dario_VdA Scusate se mi intrometto, potete ricordare alla on… - sostengo5 : Ringrazio Jessica Costanzo per aver votato No al governo Draghi. - Mirandola59 : RT @Virus1979C: “Mi autosospendo dal M5S”. Così la deputata 5 Stelle Jessica Costanzo, che in Aula ha annunciato il suo no alla fiducia al… - Laura_Blixen : @M5s_Camera #camera Grazie e Onore a: Alvise Maniero, che dichiara il suo NO così come Pino Cabras Francesco Forcin… -