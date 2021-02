Grande Fratello Vip | Cristiano Malgioglio e Dayane Mello | «L’aiuterò a fare pace con la madre»

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Nella camera blu si parla del flirt tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò . La neo coppia delVip sta facendo parlare di sé nell'ultima settimana, dopo che l'attrice si è lasciata andare con il bel gieffino. Tommaso Zorzi , tuttavia, non vede un futuro roseo per Andrea e ...Nella Casa delVip i bollenti spiriti non accennano a placarsi. Questa volta è il turno di Dayane Mello e Giulia Salemi , che nelle scorse ore sono arrivate a scambiarsi coccole e confidenze al ...Gf Vip. Tommaso Zorzi, il brutto insulto a Giulia Salemi durante il televoto. Fan furiosi: «Da squalifica». Stasera la puntata più attesa del Grande Fratello Vip.Durante l'aperitivo Tommaso Zorzi ha pronunciato una frase infelice su Salemi: 'Giulia è come Amy Winehouse, le prenotiamo San Patrignano'.