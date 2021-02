Governo: sociologo De Masi, 'un triumvirato con Conte avrebbe salvato i 5 stelle' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Un triumvirato con Giuseppe Conte mediatore avrebbe potuto salvare il Movimento cinque stelle dalla spaccatura. Forse si potrebbe rimediare ancora, ma più passano i giorni più ciò diventa difficile. La situazione ormai si è incancrenita". Parola di Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia all'università La Sapienza che, conversando con l'Adnkronos, individua i tre triumviri in Di Battista, Conte, Di Maio . "L'errore è stato non aver fatto pressioni immediate sull'ex premier affinché entrasse nel Movimento in qualità di capo politico insieme a Di Battista e Di Maio - spiega il sociologo - Conte avrebbe potuto mediare tra due ali distanti fra loro e grazie al suo consenso avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Uncon Giuseppemediatorepotuto salvare il Movimento cinquedalla spaccatura. Forse si potrebbe rimediare ancora, ma più passano i giorni più ciò diventa difficile. La situazione ormai si è incancrenita". Parola di Domenico De, professore emerito di Sociologia all'università La Sapienza che, conversando con l'Adnkronos, individua i tre triumviri in Di Battista,, Di Maio . "L'errore è stato non aver fatto pressioni immediate sull'ex premier affinché entrasse nel Movimento in qualità di capo politico insieme a Di Battista e Di Maio - spiega ilpotuto mediare tra due ali distanti fra loro e grazie al suo consenso...

