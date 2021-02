Da oggi è disponibile in digitale “DELUXE EDITION” dell’album “Position” di Ariana Grande

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Da, venerdì 19 febbraio, èinla” di. Oltre alla tracklist originale, ci saranno altre quattro tracce inedite, incluso il remix di “34+35” feat. Doja Cat e Megan Thee Stallion. È online anche il video ufficiale del remix con oltre 24 milioni di views su YouTube econ più di 40 milioni di stream su Spotify. Qui di seguito la tracklist completa shut up 34.35 motive feat. Doja Cat just like magic off the table feat. The Weeknd six thirty safety net feat. Ty Dolla $ign my hair nasty west side love languages obvious pov someone like u (interlude) test drive 34.35 remix (feat. Doja Cat & Meghan Thee Stallion) worst behavior main ...