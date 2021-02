Colpito alla schiena, rianimato per 40 minuti: padre di famiglia muore in cantiere (Di venerdì 19 febbraio 2021) E' stato Colpito alla schiena dalla benna di un escavatore: si è accasciato esanime a terra e purtroppo non si è più ripreso, morto sul colpo a causa di un'emorragia interna. Questo il triste destino ... Leggi su bresciatoday (Di venerdì 19 febbraio 2021) E' statobenna di un escavatore: si è accasciato esanime a terra e purtroppo non si è più ripreso, morto sul colpo a causa di un'emorragia interna. Questo il triste destino ...

pisqu4no : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 2006 m. Luca Coscioni Colpito dalla SLA, ha dedicato la vita alla lotta per affermare la libertà del… - marinapiva67 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 2006 m. Luca Coscioni Colpito dalla SLA, ha dedicato la vita alla lotta per affermare la libertà del… - CommozioniA : @lukogene @MuseiRealiTo @MissTiptree @MarinaMasala1 @marilovesgr33n @DBking85 @BrindusaB1 @CarmenqRoma @ejlazar… - GiEffeRuzzeddu : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 2006 m. Luca Coscioni Colpito dalla SLA, ha dedicato la vita alla lotta per affermare la libertà del… - Teresio_Boccia : RT @Giuseppe5813: L'ennesima randellata alla credibilità della giustizia. Ragazzo accoltellato a Formia, ai domiciliari il 16enne che lo… -