Chi Sono i Maneskin Sanremo 2021 | Nomi | Componenti | Età | Carriera e Instagram

I Maneskin sono una band musicale italiana attiva dal 2015. I componenti, tutti di Roma, sono il leader Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batteirista Ethan Torchio. I Maneskin hanno raggiunto la fama nel 2017 grazie alla vittoria del programma X-Factor. Sono tra i 26 Big di Sanremo 2021, con il brano Zitti e buoni. Chi sono i Maneskin? Nome d'arte: Maneskin Nomi: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio Età: 21 (Damiano), 20 (Victoria), 19 (Thomas), 20 (Ethan) Date di nascita: tra il 1999 e il 2001 Luogo di nascita: Roma (tutti) Professione: cantanti, musicisti

