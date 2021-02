**Caos Procure: Palamara fa ricorso in Cassazione contro sua rimozione** (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - I difensori di Luca Palamara hanno presentato ricorso in Cassazione contro l'espulsione dalla magistratura decisa dalla sezione disciplinare del Csm lo scorso 9 ottobre. A presentare il ricorso sono stati gli avvocati Mariano e Benedetto Buratti e Roberto Rampioni, difensori dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - I difensori di Lucahanno presentatoinl'espulsione dalla magistratura decisa dalla sezione disciplinare del Csm lo scorso 9 ottobre. A presentare ilsono stati gli avvocati Mariano e Benedetto Buratti e Roberto Rampioni, difensori dell'ex presidente dell'Anm Luca

