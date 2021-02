“Sono i neri come te a portare il virus”, 19enne brasiliana costretta a scendere dal treno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una ragazza brasiliana costretta a scendere dal treno dopo due starnuti. La denuncia del padre. FIRENZE – Una ragazza brasiliana, munita di mascherina, costretta a scendere dal treno dopo due starnuti. Il caso, come raccontato dal Corriere della Sera, è successo nella mattinata di giovedì 18 febbraio sul regionale veloce Prato-Firenze. La vicenda è stata raccontata dal padre. L’uomo ha inviato una lettera di spiegazione a Trenitalia e la stampa locale. La vicenda Secondo quanto raccontato dal padre, la figlia adottiva si trovava a bordo del treno munita di mascherina quando ha starnutito due volte. “Sono i neri come te a portare il ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una ragazzadaldopo due starnuti. La denuncia del padre. FIRENZE – Una ragazza, munita di mascherina,daldopo due starnuti. Il caso,raccontato dal Corriere della Sera, è successo nella mattinata di giovedì 18 febbraio sul regionale veloce Prato-Firenze. La vicenda è stata raccontata dal padre. L’uomo ha inviato una lettera di spiegazione a Trenitalia e la stampa locale. La vicenda Secondo quanto raccontato dal padre, la figlia adottiva si trovava a bordo delmunita di mascherina quando ha starnutito due volte. “te ail ...

