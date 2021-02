Sanremo 2021, primo caso di Covid al Festival: tampone positivo per Moreno degli Extraliscio (Di giovedì 18 febbraio 2021) primo caso di positività al coronavirus al Festival di Sanremo 2021, che partirà tra poche settimane, martedì 2 marzo. Nel tardo di pomeriggio di oggi 17 febbraio, nel Green dell’Ariston, un locale fuori dal teatro che ospita la kermesse, sono stati effettuati dei tamponi antigenici e uno dei partecipanti è risultato positivo: si tratta di Moreno Conficconi, componente degli Extraliscio. Il “biondo” del gruppo ha accolto con stupore e delusione l’esito del test: il gruppo stava entrare in teatro per le prime prove con l’orchestra in vista del Festival. Ovviamente né Moreno né gli altri componenti della band hanno potuto fare ingresso nel teatro: per tutti è scattata la quarantena e il tracciamento dei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 18 febbraio 2021)di positività al coronavirus aldi, che partirà tra poche settimane, martedì 2 marzo. Nel tardo di pomeriggio di oggi 17 febbraio, nel Green dell’Ariston, un locale fuori dal teatro che ospita la kermesse, sono stati effettuati dei tamponi antigenici e uno dei partecipanti è risultato: si tratta diConficconi, componente. Il “biondo” del gruppo ha accolto con stupore e delusione l’esito del test: il gruppo stava entrare in teatro per le prime prove con l’orchestra in vista del. Ovviamente néné gli altri componenti della band hanno potuto fare ingresso nel teatro: per tutti è scattata la quarantena e il tracciamento dei ...

