(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il motore a pistoni è morto? Non ne è convinta la, la quale vuole investire sui, anzi di più. Ladi Weissach, in occasione del lancio della nuova 911 GT3, ha annunciato che se li produrrà autonomamente a partire dal 2022. Un progetto ambizioso, che comporterà un investimento notevole. E l’obiettivo

MoliPietro : Porsche, carburanti sintetici fatti in casa - markus_auto : Porsche inizierà a testare i carburanti sintetici dal 2022 ... - infoitscienza : Porsche inizierà a testare i carburanti sintetici dal 2022 - Luca_Zunino : RT @HDmotori: Porsche inizierà a testare i carburanti sintetici dal 2022 - HDmotori : Porsche inizierà a testare i carburanti sintetici dal 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche carburanti

HDmotori

sta portando avanti diversi progetti oltre a quello che riguarda l'elettrificazione della sua gamma di veicoli. Uno di questi è lo sviluppo disintetici da utilizzare per rendere ...rifiuta la produzione in Cina Puntare su questo tipo dipermetterà adi abbassare sensibilmente le emissioni della sua flotta esistente (parallelamente all'elettrificazione ...La Porsche ha annunciato di voler produrre carburanti sintetici a partire dal 2022, con l'obiettivo di rendere sostenibili le sue vetture top ...Una professoressa di Ingegneria Chimica ci spiega cosa sono e come funzionano i biocombustibili, cioè la benzina a zero emissioni.