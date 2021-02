Ponte Morandi | si aggrava la posizione di Autostrade | corroso il 99 per cento dei cavi nello strallo che ha causato il crollo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La relazione dei periti del Gip durante la ripresa del secondo incidente probatorio:il 99% dei. ROMA – La relazione dei periti del Gip resa nota durante il secondo incidente probatorioladi Autostrada e Aspi. Secondo quanto riferito da La Repubblica, gli esperti hanno confermato che il 99% deidelloche haildella struttura era. Dei 464 trefoli presente solo in cinque erano in buono stato. Una versione che conferma la mancanza di cura del viadotto, venuto giù il 14 agosto 2018. Gli approfondimenti andranno avanti nei prossimi giorni per accertare meglio quanto successo. Stato di corrosione non omogoneo Come scritto da La Repubblica, i periti nominati dal ...

In quello che ormai è noto come ' reperto 132 , considerato la prova regina del degrado die causa del crollo del 14 agosto 2018, solo 5 'trefoli' su 464 non erano corrosi. A dirlo stavolta non è la Procura di Genova, ma i periti imparziali del Gip nell'udienza di oggi nell'...GENOVA - E' ripreso nella tensostruttura allestita nel cortile del tribunale di Genova, il secondo incidente probatorio per il crollo del. Dopo tre settimane di stop, le parti si trovano nuovamente faccia a faccia, per la perizia sul crollo del viadotto avvenuto il 14 agosto del 2018 e in cui persero la vita 43 persone. La ...A dirlo sono stati i periti del Gip alla ripresa del secondo incidente probatorio nella tensostruttura del tribunale ...In quello che ormai è noto come "reperto 132", considerato la prova regina del degrado di ponte Morandi e causa del crollo del 14 agosto 2018, solo 5 "trefoli" su 464 non erano corrosi. A dirlo stavol ...