Monza, Galliani: “Abbiamo costruito una squadra per andare in A. Il Milan? Finalmente un derby tra le prime due” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo creato una squadra con l'obiettivo di andare in Serie A, al di là della sconfitta casalinga contro il Pisa siamo al secondo posto, non ci dobbiamo soffermare sul ko. In un torneo di 38 partite ci sta di perdere, è successo anche a Milan e Juventus. il mio cuore chiaramente è ancora rossonero e tifo per loro. Ho sofferto anche io per la non bella partita contro lo Spezia ma dobbiamo ricordarci delle cose belle, non dell'ultima sconfitta. Finalmente vedremo un derby tra la prima e la seconda in classifica. Europa League? Il Milan ha un organico di primo ordine e penso che possa lottare. Ho tanti ricordi a Belgrado".caption id="attachment 1063479" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'ad delAdrianoha parlato ai microfoni di Sky Sport: "creato unacon l'obiettivo diin Serie A, al di là della sconfitta casalinga contro il Pisa siamo al secondo posto, non ci dobbiamo soffermare sul ko. In un torneo di 38 partite ci sta di perdere, è successo anche ae Juventus. il mio cuore chiaramente è ancora rossonero e tifo per loro. Ho sofferto anche io per la non bella partita contro lo Spezia ma dobbiamo ricordarci delle cose belle, non dell'ultima sconfitta.vedremo untra la prima e la seconda in classifica. Europa League? Ilha un organico di primo ordine e penso che possa lottare. Ho tanti ricordi a Belgrado".caption id="attachment 1063479" ...

