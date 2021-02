Lidia | la 49enne animalista uccisa a Pavia | c’è un fermo per omicidio

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021)Peschechera, c’è unper l’dellatrovata morta in casa nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio 2021. Si tratterebbe dell’attuale compagno della donna, che secondo gli inquirenti sarebbe l’autore dell’. (segue dopo la foto) La vicenda risale al primo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 febbraio 2021, quando i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della donna in via De Pretis a, dove era stato rinvenuto, all’interno della vasca da bagno, il corpo di. L’allarme era stato lanciato dal datore di lavoro della donna, preoccupato dal fatto che la donna non si presentava in azienda da giorni e non rispondeva al telefono. Il datore di lavoro aveva ...