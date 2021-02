Le nuove emoji su Apple: cuori in fiamme, faccine sbigottite, più inclusività e… (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pronti per un nuovo carico di emoji. Ridotto rispetto al passato, quando se ne aggiungevano anche diverse centinaia inedite per ogni aggiornamento, ma comunque in arrivo anche nell’emergenza pandemica. E in qualche modo segnate proprio dalla situazione che viviamo ormai da un anno. L’Unicode Consortium, l’organizzazione che si occupa dell’ideazione e della standardizzazione a livello informatico, ha stabilito le faccine e gli altri pittogrammi digitali per il 2021 e i produttori li mettono a punto a seconda degli aggiornamenti in cui vogliono distribuirli. Apple lo farà con una delle prossime versioni del sistema operativo, iOS 14.5, già distribuita in versione beta agli sviluppatori. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pronti per un nuovo carico di emoji. Ridotto rispetto al passato, quando se ne aggiungevano anche diverse centinaia inedite per ogni aggiornamento, ma comunque in arrivo anche nell’emergenza pandemica. E in qualche modo segnate proprio dalla situazione che viviamo ormai da un anno. L’Unicode Consortium, l’organizzazione che si occupa dell’ideazione e della standardizzazione a livello informatico, ha stabilito le faccine e gli altri pittogrammi digitali per il 2021 e i produttori li mettono a punto a seconda degli aggiornamenti in cui vogliono distribuirli. Apple lo farà con una delle prossime versioni del sistema operativo, iOS 14.5, già distribuita in versione beta agli sviluppatori.

