La variante inglese Covid ormai prevalente infiamma i contagi della provincia

RobertoBurioni : Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando… - stanzaselvaggia : Tutti i cluster che hanno reso zone rosse i 4 comuni in Lombardia nascono dalle scuole. Centinaia di contagi di var… - RobertoBurioni : La 'variante inglese' (B.1.1.7) è purtroppo più contagiosa. Alcuni dati preliminari la indicano anche come più 'pat… - Eleonora7711 : @mattino5 OGNI TANTO, DATE ANCHE NOTIZIE VERE - FZiu97 : -

Ultime Notizie dalla rete : variante inglese

Per esempio, in concreto in Israele la' - esemplifica - è contrastata impeccabilmente dal vaccino'. 'Il futuro non possiamo predirlo, ma non è detto che unaresistente al ...ANCONA - Su 452 casi positivi ai tamponi molecolari ben 259 appartengono alla provincia di Ancona. Secondo: gli esperti rilevano che dalle campionature analizzate, i casi didell'Anconetano sono ormai prevalenti rispetto al virus base. Sono le due principali notizie dai report dei bollettini del Gores Marche in un giorno in cui la pressione sugli ospedali ...Varianti 6 regioni in zona arancione, una in zona rossa: domani si decideranno le colorazioni delle regioni e sette rischiano un aggravamento delle misure. Si teme la terza ondata, quella delle varian ...Attesa per la pubblicazione dei nuovi dati del monitoraggio, ma nell'Isola il calo dei contagi fa sperare addirittura in ulteriori aperture ...