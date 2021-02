Krasnodar-D Zagabria 2-3 | primo round ai croati

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildi-Dva aidopo una gara davvero divertente. I russi ora dovranno fare l’impresa per continuare il percorso in questa anomala edizione di Uefa Europa League. Quali sono le scelte dei tecnici? Padroni di casa che scendono in campo con un 4-4-2. Gorodov tra i pali e difesa con Smolnikov, Martynovich, Chernov e Kaio. Sulle fasce Suleymanov e Claesson, in mezzo al campo Olsoon e Vilhena. In avanti c’è il tandem Berg-Cabella. 4-3-2-1 per gli ospiti. Livakovic tra i pali, con Gavrdiol sulla sinistra, Theophile-Catherine e Lauritsen centrali e infine Ristovski sulla sinistra. A centrocampo ci sono Orsic, Jakic e Ivanusec. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Ademi e Majer, pronti ad azionare Bruno Petkovic. Sintesi su-D ...