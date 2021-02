Infortunio Radu | operazione riuscita | il comunicato della Lazio

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Circa un mese di stop per Stefan, che questa mattina si è sottoposto ad un intervento per ernia inguinale che gli ha impedito di scendere in campo contro l’Inter. I fastidi si erano accumulati da tempo, nella settimana precedente la gara con i nerazzurri ha manifestato la sua insofferenza per un problema che si porta dietro da settimane. Ha provato a scendere in campo a San Siro, sulla distinta il suo compariva tra quello dei titolari. Il dolore lo ha costretto a fare un passo indietro nonostante Inzaghi puntasse molto sulla sua esperienza per la delicata sfida di domenica. Ma non era unda poco, tanto che il romeno è stato costretto all’intervento chirurgico. Così scrive la: “Nella mattinata odierna il calciatore Stefanè stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. ...