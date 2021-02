Il principe William e Kate Middleton stanno per tornare a Londra con George, Charlotte e Louis (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il principe William e Kate Middleton, coi figli George, Charlotte e Louis, stanno per tornare a Kensington Palace. I Cambridge ora sono ad Amner Hall, la dimora di campagna nel Norfolk dove hanno trascorso la quarantena. Il 22 febbraio il primo ministro britannico Boris Johnson farà il suo prossimo annuncio ufficiale delineando il piano per l’allentamento delle restrizioni, compreso il ritorno a scuola dei bambini. In precedenza aveva affermato che sperava in una riapertura l’8 marzo, ma tutto dipenderà, naturalmente, dall’andamento della pandemia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il principe William e Kate Middleton, coi figli George, Charlotte e Louis, stanno per tornare a Kensington Palace. I Cambridge ora sono ad Amner Hall, la dimora di campagna nel Norfolk dove hanno trascorso la quarantena. Il 22 febbraio il primo ministro britannico Boris Johnson farà il suo prossimo annuncio ufficiale delineando il piano per l’allentamento delle restrizioni, compreso il ritorno a scuola dei bambini. In precedenza aveva affermato che sperava in una riapertura l’8 marzo, ma tutto dipenderà, naturalmente, dall’andamento della pandemia.

