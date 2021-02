Fiorentina, Prandelli: “Nelle ultime gare persi punti per errori individuali. Ribery? Gli ho detto…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha presentato in conferenza stampa il difficile test di domani, che vedrà la Viola sfidare il sorprendente Spezia di Italiano nel primo anticipo di questa giornata di campionato: "Nelle ultime uscite le prestazioni ci sono state ma purtroppo insieme a queste anche degli errori che hanno condizionato i risultati. Ci mancano dei punti tra Torino e Sampdoria, dobbiamo essere più precisi nel leggere certe situazioni in fase difensiva. Ribery? Sta cercando di recuperare, ha un protocollo personale da seguire. Spesso gli dico che l’importante è che sia la testa ad essere positiva. Sta cercando di recuperare al 100%. Vlahovic? Ogni settimana spendiamo parole importanti per lui ma se le merita perché lo vedo sempre ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'allenatore dellaCesareha presentato in conferenza stampa il difficile test di domani, che vedrà la Viola sfidare il sorprendente Spezia di Italiano nel primo anticipo di questa giornata di campionato: "uscite le prestazioni ci sono state ma purtroppo insieme a queste anche degliche hanno condizionato i risultati. Ci mancano deitra Torino e Sampdoria, dobbiamo essere più precisi nel leggere certe situazioni in fase difensiva.? Sta cercando di recuperare, ha un protocollo personale da seguire. Spesso gli dico che l’importante è che sia la testa ad essere positiva. Sta cercando di recuperare al 100%. Vlahovic? Ogni settimana spendiamo parole importanti per lui ma se le merita perché lo vedo sempre ...

ItaSportPress : Fiorentina, Prandelli: 'Nelle ultime gare persi punti per errori individuali. Ribery? Gli ho detto...' -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Prandelli: 'Facciamo tanti punti in 3-4 partite e poi proviamo a toglierci qualche soddisfazione' https://… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Prandelli: 'Facciamo tanti punti in 3-4 partite e poi proviamo a toglierci qualche soddisfazione' https://… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Prandelli: 'Facciamo tanti punti in 3-4 partite e poi proviamo a toglierci qualche soddisfazione' https://… - apetrazzuolo : FIORENTINA - Prandelli: 'Facciamo tanti punti in 3-4 partite e poi proviamo a toglierci qualche soddisfazione' -