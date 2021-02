Ferragnez | Fedez dice una parolaccia | la reazione di Leone lascia a bocca aperta

(Di giovedì 18 febbraio 2021)inquadra il figlio in una stories e “sgancia” una: ladiè impeccabile e lo mette a tacere. Arriva anche la voce fuori campo. Molto spesso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

monchjld : se una maga mi dicesse 'Hai una possibilità, scegli bene. Vuoi sapere il tuo futuro o il nome della figlia dei Ferr… - StorieASpicchi : RT @supportersmagaz: Dopo i #Ferragnez ecco i Datomez. @GigiDatome @SergioRodriguez @OlimpiaMI1936 @parallelecinico @andreasini78 #TuttoU… - supportersmagaz : Dopo i #Ferragnez ecco i Datomez. @GigiDatome @SergioRodriguez @OlimpiaMI1936 @parallelecinico @andreasini78… - not_maed : ho sognato che ero a casa dei ferragnez insieme ad altra gente ed era venuto Fedez con Luis sal a prendermi a casa - dangelo_fran : Aspettando di vedere @Fedez sul palco di #Sanremo2021 (spoiler: @ChiaraFerragni non sarà all'Ariston) #interviste… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez Fedez

ha scelto la canzone 'Andiamo a Sanremo' di Fabri Fibra come sottofondo: 'Non ascoltavo ... Difficile che si possano avvistare ia Sanremo, visto che Chiara è incinta della sorellina di ...L'ultimo, la foto pancia contro pancia deicon Chiara e la sua baby bump da una parte eche camuffa i suoi addominali (che ci sono, lo sappiamo) gonfiando lo stomaco. This content is ...Fedez inquadra il figlio in una stories e "sgancia" una parolaccia: la reazione di Leone è impeccabile e lo mette a tacere. Arriva la voce fuori campo ...Un vero e proprio “fenomeno” che è degno di essere studiato, analizzato e compreso: perché i Ferragenz hanno così tanto ...