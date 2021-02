«Eri un grande uomo, ti sei fatto la galera con dignità»: il cordoglio social per la morte del boss Cutolo (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Tu sì che eri un grande uomo, ti sei fatto la galera con dignità», «Una vita in carcere, ora spero che tu possa essere in pace», «Sei stato un grande, resterai nella storia», «Riposa in pace professore», «Sei stato un uomo d’onore», «Non ti sei mai pentito per avere benefici, sei stato un camorrista con la c maiuscola». Questi i commenti di alcuni concittadini di Raffaele Cutolo, una volta appresa la notizia della sua morte. Cutolo, fondatore e capo della nuova camorra organizzata di Ottaviano (Napoli), era malato e si trovava nel reparto sanitario del carcere di Parma dove ha trascorso gli ultimi momenti della sua vita. 79 anni, era il carcerato più anziano al 41bis in tutta Italia. A Ottaviano, sua città natale, ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Tu sì che eri un, ti seilacon», «Una vita in carcere, ora spero che tu possa essere in pace», «Sei stato un, resterai nella storia», «Riposa in pace professore», «Sei stato und’onore», «Non ti sei mai pentito per avere benefici, sei stato un camorrista con la c maiuscola». Questi i commenti di alcuni concittadini di Raffaele, una volta appresa la notizia della sua, fondatore e capo della nuova camorra organizzata di Ottaviano (Napoli), era malato e si trovava nel reparto sanitario del carcere di Parma dove ha trascorso gli ultimi momenti della sua vita. 79 anni, era il carcerato più anziano al 41bis in tutta Italia. A Ottaviano, sua città natale, ...

