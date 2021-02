Ecco come sarà il Recovery Plan di Mario Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel suo discorso programmatico alle Camere, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha posto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nella prospettiva giusta e ha subito voluto sgombrare il campo da un tema che è stato molto divisivo. La prospettiva giusta è considerare la Recovery and Resilience Facility non un’elargizione dell’Unione europea (Ue) all’Italia per buona condotta o simpatia o solidarietà ma uno strumento con un duplice obiettivo: evitare, da un lato, che una crisi del nostro Paese contagi il resto dell’Ue e permetterci, dall’altro, di lasciare alle future generazioni un’Italia più moderna e più giusta come ha fatto la generazione del dopo guerra per quella che oggi è al governo e in Parlamento. Sgombrare il lavoro futuro sul Pnrr da un tema divisivo vuol dire subito che per la governance non ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel suo discorso programmatico alle Camere, il presidente del Consiglioha posto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nella prospettiva giusta e ha subito voluto sgombrare il campo da un tema che è stato molto divisivo. La prospettiva giusta è considerare laand Resilience Facility non un’elargizione dell’Unione europea (Ue) all’Italia per buona condotta o simpatia o solidarietà ma uno strumento con un duplice obiettivo: evitare, da un lato, che una crisi del nostro Paese contagi il resto dell’Ue e permetterci, dall’altro, di lasciare alle future generazioni un’Italia più moderna e più giustaha fatto la generazione del dopo guerra per quella che oggi è al governo e in Parlamento. Sgombrare il lavoro futuro sul Pnrr da un tema divisivo vuol dire subito che per la governance non ...

