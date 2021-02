Covid a Napoli: 39 nuovi casi nelle scuole, focolaio in un liceo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ci sono 39 studenti positivi nelle ultime 24 ore nelle scuole di Napoli e un focolaio nel liceo scientifico Tito Lucrezio Caro di via Manzoni. Questo quanto riporta il bollettino dell’Asl Napoli 1, che rileva anche tre casi di docenti e tre nel personale non docente. Nel liceo scientifico di via Manzoni ci sono sei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ci sono 39 studenti positiviultime 24 oredie unnelscientifico Tito Lucrezio Caro di via Manzoni. Questo quanto riporta il bollettino dell’Asl1, che rileva anche tredi docenti e tre nel personale non docente. Nelscientifico di via Manzoni ci sono sei L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

