Como | intitolati a Sabrina Pagliarani i giardini di via Italia Libera

, 18 febbraio 2021 - Il Consiglio Comunale diha approvato all'unanimità una mozione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Sergio De Santis , per l' intitolazione dei giardini pubblici di via Italia Libera, vicino alla questura, ...... all'agente della Polizia Stradale Sabrina Pagliarani, morta in servizio a 26 anni, la notte del 30 settembre del 1994, uccisa da un Tir tedesco all'altezza dello svincolo diSud dell'Autostrada ...Il consiglio comunale ha votato all'unanimità l'omaggio alla prima agente donna a perdere la vita in servizio in Italia, investita da un tir mentre pattugliava la A9 ...Il Consiglio Comunale di Como ha approvato all’unanimità una mozione della maggioranza (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lista Civica del Sindaco), più la consigliera Torresani del Gruppo Misto ...