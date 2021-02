Caso Schwazer, Stefano Mei: “Si aprono scenari inaspettati” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Siamo nel pieno del primo Consiglio federale, e devo dire che non ho avuto modo di leggere attentamente le motivazioni del provvedimento. Quello che posso dire adesso, è che le sentenze non si commentano mai. Dobbiamo tutti rispettare l’operato della Magistratura, come cittadini e a maggior ragione come rappresentanti delle Istituzioni, anche di quelle sportive“. Queste le parole di Stefano Mei, neo presidente della federazione italiana di atletica leggera, informato del provvedimento del Tribunale di Bolzano sul Caso Schwazer nel corso del primo consiglio federale alla sua guida. “Aggiungo però che se le anticipazioni di stampa riferitemi fossero rispondenti, si aprirebbero scenari inaspettati” ha concluso Mei in merito alla decisione dei giudici di archiviare la vicenda doping del marciatore ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Siamo nel pieno del primo Consiglio federale, e devo dire che non ho avuto modo di leggere attentamente le motivazioni del provvedimento. Quello che posso dire adesso, è che le sentenze non si commentano mai. Dobbiamo tutti rispettare l’operato della Magistratura, come cittadini e a maggior ragione come rappresentanti delle Istituzioni, anche di quelle sportive“. Queste le parole diMei, neo presidente della federazione italiana di atletica leggera, informato del provvedimento del Tribunale di Bolzano sulnel corso del primo consiglio federale alla sua guida. “Aggiungo però che se le anticipazioni di stampa riferitemi fossero rispondenti, si aprirebbero” ha concluso Mei in merito alla decisione dei giudici di archiviare la vicenda doping del marciatore ...

