Bonus fiscali 2021: attenzione agli errori in fattura (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono numerosi i contribuenti che hanno già deciso di richiedere i Bonus fiscali 2021, infatti il vecchio Governo aveva inserito nella Legge di Bilancio 2021 molte agevolazioni economiche allo scopo di dare una mano ai cittadini italiani già messi in ginocchio dalla pandemia di Coronavirus. Per riuscire a fruire senza alcun problema a questi aiuti promossi dallo Stato è però essenziale fare attenzione alle fatture e a tutti i documenti necessari, infatti avere una rendicontazione compilata in maniera errata porta di solito alla revoca del Bonus richiesto. Proprio per aiutare i cittadini, l'Agenzia delle Entrate ha inserito nel proprio sito web delle linee guida e dei chiarimenti che hanno lo scopo di far evitare agli italiani di commettere errori nella ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono numerosi i contribuenti che hanno già deciso di richiedere i, infatti il vecchio Governo aveva inserito nella Legge di Bilanciomolte agevolazioni economiche allo scopo di dare una mano ai cittadini italiani già messi in ginocchio dalla pandemia di Coronavirus. Per riuscire a fruire senza alcun problema a questi aiuti promossi dallo Stato è però essenziale farealle fatture e a tutti i documenti necessari, infatti avere una rendicontazione compilata in maniera errata porta di solito alla revoca delrichiesto. Proprio per aiutare i cittadini, l'Agenzia delle Entrate ha inserito nel proprio sito web delle linee guida e dei chiarimenti che hanno lo scopo di far evitareitaliani di commetterenella ...

