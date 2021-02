Biathlon oggi, Mondiali: orario, tv, programma, pettorali single mixed relay. Italiani in gara (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’appuntamento è a oggi, giovedì 18 febbraio (ore 15.15), per la single mixed relay valida per i Mondiali 2021 di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). Ci attende una prova ricca di emozioni e tra le più spettacolari del programma iridato. L’Italia, a caccia della sua prima medaglia iridata, punta le proprie fiches sulla collaudata coppia formata da Lukas Hofer e da Dorothea Wierer, già a medaglia nel 2019 ad Östersund, che ben si è distinta in Coppa del Mondo, aggiudicandosi anche il il World Team Challenge. Le aspettative non mancano, ma sarà fondamentale trovare precisione al poligono, aspetto che in questa rassegna iridata non sta sorridendo troppo ai nostri portacolori. Tra le squadre da battere sicuramente la Francia e la Norvegia, senza sottovalutare la solida ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’appuntamento è a, giovedì 18 febbraio (ore 15.15), per lavalida per i2021 dia Pokljuka (Slovenia). Ci attende una prova ricca di emozioni e tra le più spettacolari deliridato. L’Italia, a caccia della sua prima medaglia iridata, punta le proprie fiches sulla collaudata coppia formata da Lukas Hofer e da Dorothea Wierer, già a medaglia nel 2019 ad Östersund, che ben si è distinta in Coppa del Mondo, aggiudicandosi anche il il World Team Challenge. Le aspettative non mancano, ma sarà fondamentale trovare precisione al poligono, aspetto che in questa rassegna iridata non sta sorridendo troppo ai nostri portacolori. Tra le squadre da battere sicuramente la Francia e la Norvegia, senza sottovalutare la solida ...

