Audre Lorde | una donna libera protagonista del Doodle di Google

Agenzia_Ansa : Il doodle di Google celebra Audre Lorde. La poetessa lesbica afroamericana, icona del pensiero femminista intersezi… - ceccanti_marta : 87° anniversario della nascita di Audre Lorde! #GoogleDoodle - gayit : Audre Lorde: ricordiamo la grande poetessa e paladina LGBT - solopace : 87° anniversario della nascita di Audre Lorde! #GoogleDoodle - DanieleScarpini : 87° anniversario della nascita di Audre Lorde! #GoogleDoodle -

Ultime Notizie dalla rete : Audre Lorde

Il coraggio, l'amore e il desiderio di uguaglianza sono stati il motore della vita di, che in questi sentimenti ha trovato la spinta per dare forma al suo sogno di un mondo migliore e metterlo il versi. Le parole della poetessa ci restituiscono il ritratto di una donna ...amava definirsi ' nera, lesbica, madre, guerriera, poetessa '. Famosa per le sue poesie,è stata anche un'attivista in prima linea per i diritti civili e si è mostrata sempre a ...laureato in Filologia Moderna, giornalista. Audre Lorde: a 87 anni dalla nascita la poetessa americana (che ha vissuto tutta la vita contro i pregiudizi razziali e sessuali) è protagonista del Doodle ...Audre Lorde, poetessa e scrittrice, ha dedicato la sua vita alla lotta contro le discriminazioni e Google l'ha ricordata con un doodle il 18 febbraio.