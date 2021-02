Arsenio Lupin - Ladro Gentiluomo: il romanzo in edizione Netflix arriva in libreria (Di giovedì 18 febbraio 2021) Arsenio Lupin - Ladro Gentiluomo, il libro cult di Maurice Leblanc, arriva da oggi in un'edizione speciale targata Netflix con la stessa copertina originale della serie tv. Dopo il successo Netflix in libreria con La Casa di Carta - L'enigma del Professore, Magazzini Salani pubblica in Italia il romanzo di Maurice Leblanc Arsenio Lupin - Ladro Gentiluomo in una nuova speciale edizione tie-in. Il testo originale di Maurice Leblanc, in versione integrale, è accompagnato da un inserto a colori di 8 pagine con le immagini del set della serie. La serie TV Lupin, rilasciata da Netflix l'8 gennaio di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021), il libro cult di Maurice Leblanc,da oggi in un'speciale targatacon la stessa copertina originale della serie tv. Dopo il successoincon La Casa di Carta - L'enigma del Professore, Magazzini Salani pubblica in Italia ildi Maurice Leblancin una nuova specialetie-in. Il testo originale di Maurice Leblanc, in versione integrale, è accompagnato da un inserto a colori di 8 pagine con le immagini del set della serie. La serie TV, rilasciata dal'8 gennaio di ...

