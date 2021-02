Arriva in Italia Hayu la piattaforma streaming a pagamento per gli amanti dei reality (Di giovedì 18 febbraio 2021) Hayu disponibile in Italia lo streaming per i reality da Al Passo con i Kardashians a The Real Housewives L’invasione di app e streaming dagli Stati Uniti sta toccando anche l’Europa e accanto a colossi come Netflix, Prime Video, Apple Tv+, Disney+ e Discovery+ ecco Arrivare Hayu una piattaforma di streaming che mira proprio al pubblico di discoveryplus portando reality e non solo a 4,99 € al mese. Hayu è infatti una piattaforma e app in streaming del gruppo NBCUniversal International dedicato proprio al mondo dei reality. Il servizio di reality show on-demand in abbonamento (SVOD) è stato lanciato oggi, 18 febbraio, in ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 febbraio 2021)disponibile inloper ida Al Passo con i Kardashians a The Real Housewives L’invasione di app edagli Stati Uniti sta toccando anche l’Europa e accanto a colossi come Netflix, Prime Video, Apple Tv+, Disney+ e Discovery+ eccoreunadiche mira proprio al pubblico di discoveryplus portandoe non solo a 4,99 € al mese.è infatti unae app indel gruppo NBCUniversal International dedicato proprio al mondo dei. Il servizio dishow on-demand in abbonamento (SVOD) è stato lanciato oggi, 18 febbraio, in ...

Daniele_Manca : Hyperloop arriva in Italia: «Milano-Roma in 30 minuti»- ?@Corriere? ?@VitaDigitale? #sguardi sul futuro - Eurosport_IT : L'OLIMPIA MILANO VINCE LA SUA 7^ COPPA ITALIA ?????? Arriva il 2° trofeo stagionale, dopo la Supercoppa, per i ragazz… - viaggimperfetti : RT @lacuocagalante: Arriva la crema ai #BaciPerugina ???? - Ulisse0672 : @pieroebasta @ArjunaCecchetti @colvieux Io comprendo il suo risentimento. Chi paga le tasse in Italia vive male, e… - dinoadduci : Gruppo Cavauto - Arriva in Italia la Shelby GT-H -