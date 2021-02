Arriva il bacio tra Giulia Salemi e Dayane Mello, il fratello: “Salviamo Giulia” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Se l’amicizia con Rosalinda è Arrivata al capolinea, quella tra Giulia Salemi e Dayane Mello sembra sempre più consolidata Le due concorrenti si sono ritrovate dopo aver avuto degli screzi dentro la casa del Grande fratello e adesso si sono lasciate andare insieme a momenti goliardici e di “intimità”. Ancora una volta complice il Grande fratello che ha fatto fare ad alcune coppie: Pierpaolo e Giulia, Samantha e Dayane, Andrea e Rosalinda. Il gioco a coppie, che prevedeva di mangiare un pacco di Mikado nel minor tempo possibile, ha visto le coppie giocare insieme, ma prima – durante la prova del gioco – Dayane e Giulia si sono scambiate un ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Se l’amicizia con Rosalinda èta al capolinea, quella trasembra sempre più consolidata Le due concorrenti si sono ritrovate dopo aver avuto degli screzi dentro la casa del Grandee adesso si sono lasciate andare insieme a momenti goliardici e di “intimità”. Ancora una volta complice il Grandeche ha fatto fare ad alcune coppie: Pierpaolo e, Samantha e, Andrea e Rosalinda. Il gioco a coppie, che prevedeva di mangiare un pacco di Mikado nel minor tempo possibile, ha visto le coppie giocare insieme, ma prima – durante la prova del gioco –si sono scambiate un ...

Paola7319 : RT @Maria13296579: @ansiadivivere_ Ma ke gli prende oggi a Pier arriva l'aereo e dopo poco se ne va e giuly gli dice di rimanere lì, poi le… - Maria13296579 : @ansiadivivere_ Ma ke gli prende oggi a Pier arriva l'aereo e dopo poco se ne va e giuly gli dice di rimanere lì, p… - eutykemin : sara se ti arriva il messaggio ti bacio in bocca - GiuseppeporroIt : Arriva un bacio inaspettato tra Dayane Mello e Giulia Salemi, ma non è come sembra...(VIDEO) #gfvip #giuliasalemi… - ehsetiva : @_delorazepam @Alix_y_a sisi e infatti Usagi non capisce mai se è maschio o femmina finché non arriva il bacio e gl… -

Arriva il bacio tra Giulia Salemi e Dayane Mello, il fratello: "Salviamo Giulia"
Se l'amicizia con Rosalinda è arrivata al capolinea, quella tra Giulia Salemi e Dayane Mello sembra sempre più consolidata ...

Se l'amicizia con Rosalinda è arrivata al capolinea, quella tra Giulia Salemi e Dayane Mello sembra sempre più consolidata ...