Alex Schwazer "non ha commesso il fatto". Il Gip archivia il procedimento penale: "Ostruzionismo di Wada e Iaaf"

Alex Schwazer può gioire. Walter Pelino, Gip del Tribunale di Bolzano, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'atleta per "non aver commesso il fatto". Nella motivazione della sentenza si legge, come riporta l'Agi, che la "realtà di questo processo è che la catena di custodia dei reperti in perizia è di fatto del tutto evanescente". Il Gip ha sottolineato duramente l'Ostruzionismo della Wada (Agenzia Mondiale Antidoping) e della Iaaf (Federazione Internazionale di Atletica Leggera): "Hanno operato in maniera totalmente autoreferenziale non tollerando controlli dall'esterno fino al punto di produrre dichiarazioni false".

