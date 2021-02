Acqua, ecco lo sportello digitale di Acea Ato 2 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il servizio, innovativo e a distanza, consente di svolgere con una videochiamata tutte le operazioni tradizionalmente gestite attraverso gli sportelli fisici È nato lo sportello digitale di Acea Ato 2 che consente di svolgere da casa, senza spostamenti e senza fare file, tutte le operazioni tradizionalmente gestite presso gli sportelli fisici. Attraverso una semplice videochiamata sarà possibile fare volture, richiedere domiciliazioni, rateizzazioni, variazioni contrattuali, attivazione servizio bolletta web e tutto ciò che occorre per gestire la propria utenza idrica. Per accedere al servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, è sufficiente avere un computer dotato di webcam con connessione internet o uno smartphone. La videochiamata si svolge su prenotazione e per fissare un appuntamento basterà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il servizio, innovativo e a distanza, consente di svolgere con una videochiamata tutte le operazioni tradizionalmente gestite attraverso gli sportelli fisici È nato lodiAto 2 che consente di svolgere da casa, senza spostamenti e senza fare file, tutte le operazioni tradizionalmente gestite presso gli sportelli fisici. Attraverso una semplice videochiamata sarà possibile fare volture, richiedere domiciliazioni, rateizzazioni, variazioni contrattuali, attivazione servizio bolletta web e tutto ciò che occorre per gestire la propria utenza idrica. Per accedere al servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, è sufficiente avere un computer dotato di webcam con connessione internet o uno smartphone. La videochiamata si svolge su prenotazione e per fissare un appuntamento basterà ...

