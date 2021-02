The Mandalorian 3: nessun recasting per Cara Dune, Gina Carano non verrà sostituita (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gina Carano, interprete di Cara Dune, non verrà sostituita in The Mandalorian 3, la produzione non ha intenzione di effettuare un recasting. The Mandalorian 3 sembra non riporterà in scena Cara Dune, il personaggio interpretato da Gina Carano: un portavoce della Disney ha infatti confermato a IndieWire che non ci sarà un recasting- Inizialmente The Hollywood Reporter aveva dichiarato che i produttori avrebbero cercato un'altra attrice per il ruolo, tenendo in considerazione le esigenze della storia e del merchandising. Un portavoce di Disney ha ora smentito quell'indiscrezione sostenendo che non ci sarà nessun nuovo casting per il ruolo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)no, interprete di, nonin The3, la produzione non ha intenzione di effettuare un. The3 sembra non riporterà in scena, il personaggio interpretato dano: un portavoce della Disney ha infatti confermato a IndieWire che non ci sarà un- Inizialmente The Hollywood Reporter aveva dichiarato che i produttori avrebbero cercato un'altra attrice per il ruolo, tenendo in considerazione le esigenze della storia e del merchandising. Un portavoce di Disney ha ora smentito quell'indiscrezione sostenendo che non ci sarànuovo casting per il ruolo ...

