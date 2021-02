Tamburi acquista altre azioni proprie

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) –rende noto di averto, nel periodo dall’8 febbraio 2021 al 12 febbraio 2021, n. 13.427ordinarie (pari allo 0,007% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,2898 euro per un controvalore complessivo di 97.879,66 euro. Tali opersono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2020.Si precisa pertanto che alla data del 12 febbraio 2021 la società detiene n. 16.590.220(pari all’8,998% del capitale sociale). Intanto sul listino milanese giornata fiacca per l’investment/merchant bank, che tratta in ribasso dello 0,41%.

