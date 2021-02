«Sì a Draghi, ma da domani vogliamo conferme». Toninelli inventa la fiducia post-datata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sarà pure scarsetto in materia di tunnel e di Brennero, ma quanto a senso della scena Danilo Toninelli non è secondo a nessuno. Davvero. Persino nel Draghi-day – con mezzo mondo all’inseguimento delle parole e dei sospiri del premier – è riuscito a rimbalzare sulle agenzie di stampa. E a dettare, da par suo, la linea ai 5Stelle: «Non è stato un brutto discorso, vedremo da domani come saranno i provvedimenti», è stato il suo benevolo commento al discorso di SuperMario. Parole, va da sé, che riecheggiano l’ormai celebre «mi ha fatto una buona impressione» lasciate cadere nonchalance da Luigi Di Maio, dicasi Di Maio, all’indomani del suo primo incontro con Draghi. Toninelli era tra i ribelli di Rousseau La stoffa è la stessa, sebbene in Toninelli sorprenda la rapidità con ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sarà pure scarsetto in materia di tunnel e di Brennero, ma quanto a senso della scena Danilonon è secondo a nessuno. Davvero. Persino nel-day – con mezzo mondo all’inseguimento delle parole e dei sospiri del premier – è riuscito a rimbalzare sulle agenzie di stampa. E a dettare, da par suo, la linea ai 5Stelle: «Non è stato un brutto discorso, vedremo dacome saranno i provvedimenti», è stato il suo benevolo commento al discorso di SuperMario. Parole, va da sé, che riecheggiano l’ormai celebre «mi ha fatto una buona impressione» lasciate cadere nonchalance da Luigi Di Maio, dicasi Di Maio, all’indel suo primo incontro conera tra i ribelli di Rousseau La stoffa è la stessa, sebbene insorprenda la rapidità con ...

