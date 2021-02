Se non riesce Draghi, non lo farà nessun altro: l’intervista video a Maria Romana De Gasperi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Intervista video a Maria Romana De Gasperi, figlia primogenita dello statista trentino e presidente onoraria della Fondazione De Gasperi. Draghi? È l’unico che può tirarci fuori. Il suo arrivo non è una sconfitta della politica, anzi. Ora ricostruiamo un Paese. Mio padre ci riuscì con Togliatti e Nenni, si può fare anche oggi. Intervista a cura di Francesco Bechis Montaggio a cura di Federico Marchetti Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) IntervistaDe, figlia primogenita dello statista trentino e presidente onoraria della Fondazione De? È l’unico che può tirarci fuori. Il suo arrivo non è una sconfitta della politica, anzi. Ora ricostruiamo un Paese. Mio padre ci riuscì con Togliatti e Nenni, si può fare anche oggi. Intervista a cura di Francesco Bechis Montaggio a cura di Federico Marchetti

Davide : «Sono io vostro onore, non sono un gatto». Vi sfido a trovare qualcosa di meglio di quest'avvocato che non riesce a… - Radio3tweet : In questo anno mi sono accorto della difficoltà di capire il mondo usando la matematica, ma anche della sua potenza… - ZZiliani : #Chiellini, che nel primo tempo ha commesso un mano da rigore non punito da arbitro prima e VAR poi, riesce nell’im… - agata46_ : @mbartolotta63 Più tempo passa e più si sfocia nel ridicolo. Poi giudica e accusa quando aumentano i contagi. Quand… - mary_10_94 : RT @fly__down: Pierpaolo non riesce a smettere di guardare Giulia. ?? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : non riesce Diretta/ Renate Albinoleffe (risultato 0 - 2) streaming video tv: Diana ancora ko? Davanti a Gemello l'attaccante dei bergamaschi non può di certo sbagliare. Al 45esimo poi arriva il ... All'ottavo grande chance con Manconi che recupera una palla in mezzo al campo, riesce a saltare un ...

Nokia 5.4 arriva in Italia con un ottimo prezzo e 3 anni di aggiornamenti Questo nuovo device non è di certo il primo della casa produttrice che riesce a coniugare, in maniera più che egregia, prestazioni di rilievo a un costo davvero accessibile a tutte le tasche. Già ...

Novantenne cade e non riesce a rialzarsi Arrivano i pompieri IL GIORNO Da dieci anni la Libia chiede libertà La storia dello scrittore libico Ahmed al Bukhari, finito al centro di una campagna d’odio nel 2017 per un libro che sfidava tabù sociali e religiosi, è una parabola della rivoluzione libica. Leggi ...

Davanti a Gemello l'attaccante dei bergamaschipuò di certo sbagliare. Al 45esimo poi arriva il ... All'ottavo grande chance con Manconi che recupera una palla in mezzo al campo,a saltare un ...Questo nuovo deviceè di certo il primo della casa produttrice chea coniugare, in maniera più che egregia, prestazioni di rilievo a un costo davvero accessibile a tutte le tasche. Già ...La storia dello scrittore libico Ahmed al Bukhari, finito al centro di una campagna d’odio nel 2017 per un libro che sfidava tabù sociali e religiosi, è una parabola della rivoluzione libica. Leggi ...