(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Interventi di recupero del patrimonio storico-artistico in Valsesia. Iriguardano una cappella della Madonna delle Grazie e la chiesa di San Dionigi a Locarno.restaura gli affreschi della cappella della Strage degli innocenti Chi finanzia i? Il Ministero dei beni culturali ha erogato un contributo per il recupero

MoliPietro : Restauri a Varallo: in programma due cantieri -

Ultime Notizie dalla rete : Restauri Varallo

Il carmagnolese

Iscritto nella sottosezione di Scopello del Cai di, fu reggente per due mandati. Fece parte della commissione "Montagna antica, montagna da salvare", per la quale si occupò dei...Iscritto nella sottosezione di Scopello del Cai di, fu reggente per due mandati. Fece parte della commissione "Montagna antica, montagna da salvare", per la quale si occupò dei...Nominata la nuova Direttrice regionale dei Musei del Piemonte: è Elena De Filippis, che succede a Enrica Pagella, alla quale era stato assegnato l’incarico ad interim nel maggio scorso. Negli ultimi c ...Elena De Filippis è la nuova direttrice regionale dei musei in Piemonte. Guiderà anche il castello di Racconigi, di recente riaperto al pubblico.