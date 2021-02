Poste | in 2020 utile a 1 | 2 mld | dividendo sale a 0 | 486 euro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) –Italiane ha chiuso ilcon unnettoper i 1,2 miliardi, nonostante un calo del ricavi per l’intero esercizio (sulle ripercussioni della pandemia) pari al 4% a 10,526 miliardi di, ma con un recupero nel quarto trimestre, in crescita annua dell’1,4% a 2,964 miliardi. Lo comunica il gruppo, dopo che ieri il Cda ha approvato i risultati preliminari del quarto trimestre e dell’esercizio. Il Cda ha proposto unpari a 0,486(+5% sul 2019). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I titoli da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i conti del 2020 saranno oggi Poste Italiane, Banca Farmafactoring, Covivio ed Edison. Stellantis: da seguire il ...Il management ha confermato la politica dei dividendi , proponendo una cedola superiore del 5% rispetto a quella staccata nel 2020. Nel dettaglio, Poste Italiane ha terminato l'esercizio con ricavi ...Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - Nel 2020 Poste ha recapitato in totale 210 milioni di pacchi (+41,7% rispetto al 2019), di cui 74 milioni consegnati dai Postini (+44%) e a dicembre è stata raggiunta una ...